Fifa oficializa datas da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

Copa do Mundo feminina de 2027 será no Brasil - Foto: Divulgação/Fifa

Copa do Mundo feminina de 2027 será no Brasil - Foto: Divulgação/Fifa

A Fifa anunciou nesta terça-feira (10) as datas para a Copa do Mundo feminina de 2027 que acontece no Brasil. A competição acontece de 24 de junho a 25 de julho. O presidente Gianni Infantino celebrou a realização do Mundial e garantiu que a competição será um marco para o Brasil e para o continente.

Segundo o presidente da entidade máxima do futebol, o torneio terá impacto positivo para todos: "A Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027 já está tomando forma e mal podemos esperar pela partida de abertura na quinta-feira, 24 de junho de 2027, e por todos os jogos que levarão à final no domingo, 25 de julho de 2027. Este torneio histórico terá um impacto enorme não apenas na América do Sul, mas em todo o mundo, levando o futebol feminino para o próximo nível em termos de participação e popularidade."

A Fifa ainda não definiu as cidades sedes. Em outubro, representantes da entidade fizeram uma rodada de inspeção nas candidatas a sediar jogos no Brasil. Uma equipe técnica esteve em 12 cidades para avaliar estádios, mobilidade, aeroportos e infraestrutura técnica.

Leia também:

➤ Capitã da Marinha é baleada dentro de hospital no Rio

➤ Perseguição policial no Centro de Niterói acaba com um preso e dois hospitalizados

Os locais inspecionados foram Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Porém, o anúncio ocorrerá somente no início de 2025. A Fifa planeja ter de 8 a 10 cidades com partidas do Mundial.

A Fifa também revelou a forma de classificação à disputa, que terá 32 seleções. O Brasil já está garantido por ser sede do torneio. A Conmebol terá três lugares, já que o quarto é da seleção brasileira. A UEFA terá 11 vagas para suas seleções. A Concacaf terá quatro vagas diretas, assim com a Confederação Africana de Futebol. A Confederação de Futebol da Oceania terá uma vaga enquanto a Confederação Asiática de Futebol terá seis.

Outras três posições serão definidas por meio de um torneio playoff com 10 equipes. A primeira fase dessa disputa acontece em novembro e dezembro 2026 em um local centralizado com seus equipes classificadas com base no último Ranking Mundial Feminino da FIFA antes do sorteio do play-off.

As duas melhores equipes estarão classificadas para a fase final desse play-off, que está marcado para fevereiro de 2027. Nesse torneio, esses dois times enfrentarão como rivais duas equipes da Concacaf, uma da Conmebol e uma da UEFA.