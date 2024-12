Campeão da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto dirige a Sauber pela primeira vez em teste em Abu Dhabi

Dois dias após conquistar o título da Fórmula 2 em Abu Dhabi, Gabriel Bortoleto voltou a guiar um carro de corrida. Dessa vez, ele esteve no circuito de Yas Marina para guiar a Sauber, que será sua equipe na Fórmula 1 em 2025.

O brasileiro deu 130 voltas e terminou o primeiro teste de pós-temporada desta terça-feira (10) na oitava colocação. Seu melhor tempo foi de 1m25s306. No segundo, Bortoleto até melhorou seu tempo e cravou 1m24s738, mas acabou caindo para a 18ª colocação no geral.

Bortoleto participou dos testes de pós-temporada pela equipe suíça ao lado do alemão Nico Hulkenberg, outro rosto novo na escuderia e futuro companheiro de equipe do brasileiro. Na primeira sessão, Bortoleto levou a melhor. Na segunda, o experiente piloto marcou 1m23s859 e terminou com o quarto melhor tempo.

Outro brasileiro que fez parte das sessões de testes foi Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin. Ele deu 146 voltas no circuito de Abu Dhabi e terminou na 21ª posição geral, com 1m25s010 como seu melhor tempo.

A liderança da primeira parte do treino de pós-temporada ficou com o espanhol Carlos Sainz, que já sentiu o gostinho do carro da Williams após se despedir da Ferrari no último fim de semana. Na segunda sessão, Charles Leclerc cravou o melhor tempo do dia ao fazer 1m23s510. Sainz e Russell fecham o top 3.

Outros dois pilotos trocaram de carro em relação ao campeonato de 2024 nesta sessão: Esteban Ocon, da Alpine até a penúltima corrida do ano, dirigiu a Haas e ficou com o 19º tempo. Yuki Tsunoda, da RB, testou pela primeira vez a RBR e ficou na 11ª colocação. Ainda não há definição sobre o futuro do japonês, que é um dos nomes considerados pela RBR em caso de demissão do mexicano Sergio Pérez.