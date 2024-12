Botafogo fica sem Bastos para partida contra o Pachuca

Ausente das últimas partidas da equipe, o zagueiro Bastos segue fora de campo no próximo confronto do Botafogo, que enfrenta o Pachuca, do México, nesta quarta (11). O desfalque foi confirmado nesta terça-feira (10) pelo técnico Artur Jorge, durante uma entrevista coletiva. Adryelson deve voltar a assumir a função do atleta no jogo, que marca a estreia do Alvinegro, na Copa Intercontinental.

O angolano viajou com a equipe para Doha, no Qatar, e chegou a entrar em campo para treinar nesta terça (10), mas ainda não está recuperado da lesão na coxa que o deixou fora dos últimos jogos. Bastos sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o confronto contra o Palmeiras do último dia 26 de novembro.

Por conta da lesão, o zagueiro não entrou em campo pelo Glorioso na final da Libertadores, contra o Atlético-MG, e nem nos confrontos contra Internacional e São Paulo pelas últimas duas rodadas do Brasileirão. Campeão nos dois torneios, o time carioca vem de uma série de partidas decisivas, mas está pronto para "dar seu melhor" no torneio internacional, segundo o treinador.

"O cansaço não pode ser superior à nossa ambição. Estamos conscientes do contexto, do adversário bastante forte, mas não deixa de ser uma grande determinação competir a esse nível e fazer o nosso melhor. Estamos entusiasmados, confiantes e preparados para dar resposta para conseguir o resultado mais importante para nós, que é vencer", destacou Artur Jorge na coletiva.

O Botafogo entra em campo pela Copa Intercontinental nesta quarta (11) às 14h. a partida contra o Pachuca acontece no Estádio 974, em Doha.