Supercopa do Brasil: Botafogo e Flamengo farão primeiro clássico carioca da história da competição

Após os títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro decididos, a Supercopa do Brasil de 2025 terá um clássico carioca pela primeira vez na história. Flamengo e Botafogo duelam pela taça no dia 2 de fevereiro de 2025, um domingo.

A decisão acontece no Estádio Mangueirão, em Belém. A capacidade é de 45 mil torcedores e a expectativa é de casa lotada. O Glorioso fará sua estreia na competição. O Rubro-negro já participou cinco vezes da competição, tendo faturado o título em duas ocasiões.

Para chegar a Supercopa do Brasil, o Botafogo viveu um 2024 histórico. O clube conquistou a tão sonhada Libertadores, após vencer o Atlético-MG por 3x1 na final no Monumental de Nuñez. Uma semana depois, o Glorioso conquistou o Brasileirão.

Já o Fla, garantiu sua vaga ao conquistar a Copa do Brasil em uma decisão também contra o Atlético-MG. Vitória nos dois jogos: No Maracanã por 3x1 e na Arena MRV por 1x0.