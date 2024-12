Botafogo viaja para o Mundial com avião emprestado de time da NFL

Pouco depois de levantar o troféu de campeão brasileiro, o Botafogo já está de olho em outra taça, a da Copa Intercontinental. A delegação alvinegra já está a caminho do Qatar, com ajuda do New England Patriots, um dos principais times da NFL, liga de futebol americano.

O time emprestou um de seus aviões para a delegação botafoguense chegar ao Qatar em melhores condições. As aeronaves contam com assentos maiores por causa do tamanho dos jogadores da NFL, de maior peso e altura. Assim, os jogadores do Botafogo terão mais conforto durante a viagem.

O empréstimo foi um favor do americano Robert Kraft, dono dos Patriots. O empresário é compatriota e amigo pessoal de John Textor. Kraft também tem ligação com o nosso futebol, ele é dono do New England Revolution, que disputa a MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos.

"Os campeões do Brasil e da América estão rumo ao Qatar com todo o conforto e a segurança fornecida pela aeronave dos Patriots. Agradecemos aos Patriots pela parceria. Vamos, Botafogo!", postou o clube carioca nas redes sociais.

O voo fretado do Botafogo rumo ao Qatar vai durar cerca de 14 horas, com direito a uma parada no Marrocos para reabastecer. A delegação embarcou na noite de domingo (8), fazendo o caminho direto do Engenhão, onde venceu o São Paulo por 2 a 1 e confirmou o título brasileiro, até o Aeroporto do Galeão.

O time brasileiro vai estrear na Copa Intercontinental nesta quarta feira (11), às 14 horas, direto nas quartas de final. O adversário será o Pachuca, do México.