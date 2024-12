Brasil vai ao pódio da Copa do Mundo de esqui pela primeira vez na História

Pela primeira vez na história da modalidade, um brasileiro subiu no pódio da Copa do Mundo de esqui alpino. O norueguês-brasileiro Lucas Pinheiro Braathen, de 24 anos, faturou a medalha de prata da etapa de Beaver Creek da competição disputada nos Estados Unidos ao longo do último final de semana.

Filho de uma brasileira e de um norueguês, Lucas nasceu na Noruega e fez, em 2024, sua primeira temporada representando o Brasil, após competir como representante norueguês nas competições anteriores. Ele disputou a etapa do slalom gigante e terminou a prova em 2min27s72, apenas 12 centésimos atrás do campeão.

A medalha de ouro ficou com o suíço Thomas Tumler e o bronze com o esloveno Jan Kranjec. Essa é a segunda vez que o Brasil conquista uma medalha em uma Copa do Mundo de esportes de inverno. A primeira medalha foi um bronze no skeleton de gelo, conquistada por Nicole Silveira na Coreia do Sul no último mês de novembro.