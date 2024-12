Nova subvariante da Covid-19 já circula no Rio, afirma secretário de Saúde

Durante visita ao Hospital do Andaraí, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (9), o secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, trouxe atualizações sobre a nova subvariante JN da Ômicron, da Covid-19, que já está circulando na cidade.

"A subvariante JN foi notificada essa semana para a Secretaria de Saúde do Rio. Foram dois casos, um de uma moradora de Jacarepaguá, na Zona Oeste, e outro de um morador da Praça da Bandeira, no Centro. São casos de transmissão local. Essa variante é uma preocupação para a Organização Mundial de Saúde (OMS), mas não tem escape de vacina. Então, a vacina protege contra os casos graves da subvariante JN também", explicou Soranz.

O secretário também reforçou a importância de que a população mantenha o esquema vacinal em dia.

"A recomendação é que todo mundo acima de seis meses, que já tomou a vacina há mais de um ano, procure fazer a dose de reforço", disse o secretário.

Ainda segundo Soranz, a campanha de vacinação, que encerrou na última sexta-feira (6), ainda conta, esta semana, com um estoque residual de 11 mil doses disponíveis.

"Quem não se vacinar essa semana vai ter que esperar até março do ano que vem para receber a nova vacina", alertou.

Apesar da preocupação com a nova subvariante, Soranz destacou que o cenário na cidade é de segurança, graças à alta cobertura vacinal:

"Essa nova variante é preocupante, sem dúvida. É uma variante de preocupação epidemiológica, mas a gente já sabe que ela sofre interferência da vacina. Ou seja, a vacina continua protegendo contra os casos graves. E, como temos uma alta cobertura vacinal na cidade do Rio, estamos muito seguros", garantiu o secretário.

A Secretaria de Saúde mantém postos de vacinação com ações para o público até o final desta semana, com o objetivo de atender aqueles que ainda não receberam a dose de reforço.