Campanha “Todos Por Elas” reúne 4 grandes times do futebol do Rio

Os quatro maiores times de futebol do Rio de Janeiro deixaram as diferenças de lado e se uniram para promover a campanha “Todos Por Elas” - Foto: Eliane Carvalho e Vasco da Gama/Divulgação

Rivais nos gramados, os quatro maiores times de futebol do Rio de Janeiro deixaram as diferenças de lado e se uniram para promover a campanha “Todos Por Elas”, uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher. A ação prevê um protocolo integrado de atuação para enfrentar casos de violência contra meninas e mulheres nos estádios, elaborado em conjunto com Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.

Neste domingo, os jogadores do Flamengo entrarão em campo para jogar contra o Vitória, no Maracanã, vestindo a camisa da campanha. Além disso, um vídeo com a participação de jogadores dos quatro times será exibido no telão do estádio, onde a equipe de atendimento ao público e segurança passou por capacitação para acolher e atuar em casos de violência contra mulheres. A ação se repete no Estádio Nilton Santos (Engenhão), onde o Botafogo estará jogando pela conquista do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo.

-Estamos constantemente desenvolvendo políticas públicas para combater a violência contra a mulher. E esta campanha é fundamental, pois os dados mostram que o número de casos de violência doméstica aumenta exponencialmente nos dias de jogos de futebol. Queremos que o ambiente do futebol seja seguro e inclusivo. Mais uma vez estamos reafirmando que não toleramos que mulheres e meninas sejam vítimas da violência - afirma o governador Cláudio Castro.

A campanha - que também tem o apoio do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) - busca conscientizar, prevenir e combater as diversas formas de violência do gênero.



-Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que, em dias de jogos de futebol, as agressões físicas às mulheres aumentam quase 21% e as ameaças também crescem em quase 24%. Os jogadores, como figuras públicas e admiradas, são agentes transformadores essenciais nessa causa. Eles inspiraram milhões, especialmente meninos e homens, a refletirem sobre seu papel na construção de um ambiente seguro e igualitário - destaca a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

Campanha também em São Januário

Na última quarta-feira (4), na partida contra o Atlético Mineiro, o Vasco promoveu uma ação no gramado, e o vídeo da campanha foi exibido no telão do São Januário. A estreia da campanha coincide com o mês do Laço Branco, em dezembro, que convida os homens a participarem da luta pelo fim da violência contra a mulher.

Protocolo integrado

A campanha também prevê a implantação de um protocolo integrado estruturado em quatro etapas:

1. Ações educativas, com campanhas para conscientizar torcedores, profissionais de segurança e funcionários nos estádios;

2. Protocolos de acolhimento e atendimento, com diretrizes para suporte emocional e jurídico;

3. Capacitação de profissionais, incluindo segurança, funcionários e voluntários;

4. Espaços de denúncia e acolhimento, com sinalização de áreas específicas nos estádios.

- O Rio de Janeiro sai na vanguarda da proteção de meninas e mulheres com a adesão a esse protocolo integrado. Isso muda a perspectiva de que o estádio de futebol não é um lugar seguro para as mulheres - afirma a superintendente de Enfrentamento às Violências da Secretaria da Mulher, Giulia Luz.