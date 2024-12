Alexandre Pantoja faz sua terceira defesa de cinturão no UFC

O brasileiro Alexandre Pantoja defende seu cinturão da categoria peso mosca (56,7 kg) pela terceira vez neste sábado (7), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, no evento principal do UFC 310. O campeão enfrenta o japonês Kai Asakura.

Natural de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, Alexandre tem 34 anos e conquistou o título dos moscas um julho de 2023. O brasileiro já defendeu seu cinturão contra Brandon Royval e Steve Erceg. Caso saia vitorioso no sábado, ele se tornará o quinto brasileiro na organização a realizar três defesas do cinturão linear, juntando-se a nomes como Anderson Silva e Amanda Nunes.

Pantoja tem um cartel de 28 vitórias e 5 derrotas e chega para esse confronto com uma sequência de seis vitórias seguidas.

Por outro lado, Kai Asakura tem 31 anos e um cartel composto por 21 vitórias e 4 derrotas. Ele era o campeão do Rizin, organização de MMA japonesa, e faz sua estreia no UFC já disputando o cinturão. Um fato importante é que Asakura lutava na categoria de cima, então essa será a primeira vez na carreira do japonês em que ele terá que bater 56,7 kg, peso oficial para uma disputa de cinturão.

Confira o card inteiro do UFC 310 deste sábado:

Card Principal a partir das 0h

Alexandre Pantoja (C) x Kai Asakura; Cinturão Peso Mosca

Shavkat Rakhmonov x Ian Machado Garry; Peso Meio Médio (5 Rounds)

Cyril Gane x Alexander Volkov; Peso Pesado

Bryce Mitchell x Kron Graice; Peso Pena

Nate Landwehr x Doo-ho Choi; Peso Pena

Card Preliminar a partir das 20h

Dominick Reyes x Anthony Smith; Peso Meio Pesado

Vicente Luque x Themba Gorimbo; Peso Meio Médio

Movsar Evloev x Aljamain Sterling; Peso Pena

Randy Brown x Bryan Battle; Peso Meio Médio

Chris Weidman X Eryk Anders; Peso Casado (88kg)

Cody Durden x Joshua Van; Peso Mosca

Michael Chiesa x Max Griffin; Peso Meio Médio

Clay Guida x Chase Hooper; Peso Leve

Kennedy Nzechukwu x Lukasz Brzeski; Peso Pesado