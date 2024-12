Em entrevista, presidente da Conmebol revela que final da Libertadores pode voltar ao Brasil em 2025

Presente no sorteio dos grupos para o Mundial de Clubes de 2025, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, falou com a imprensa sobre a final em jogo único do maior torneio do continente sul-americano.

Alejandro disse que a confederação considera que é um grande sucesso esse formato e que se tornou "um caminho sem volta: "Sim, não tem volta atrás. A Conmebol é um só jogo, busca fazer justiça esportiva. Jogo único tem que dar tudo, tem 90 minutos, 120 minutos, até pode ter pênaltis, mas não tem outra oportunidade. E isso é justiça esportiva, é bom para os dois times. Muitas vezes, como foi o caso do ano passado, não tem como garantir que o estádio vai ser neutro. Mas ter um só jogo é justiça esportiva."

O dirigente ainda completou: "A gente viveu uma festa esportiva fora e dentro do campo. Dentro foi uma final incrível, além disso tivemos uma final da Sul-Americana muito boa na semana anterior."

Ao falar do Brasil, o presidente da Conmebol afirmou que a final de jogo único pode retornar ao país já em 2025. Brasília disputa com Montevidéu a sede da decisão do próximo ano: "É uma possibilidade, até agora duas cidades fizeram propostas para ser sede da próxima final: uma em Montevidéu e outra em Brasília. Mas até agora não tem documento nenhum, só de palavra."

Ao final da entrevista, Alejandro se disse confiante para que um time sul-americano volte a ser campeão mundial em breve: "A Conmebol está vivendo um grande momento agora, estamos em modo Campeonato do Mundo. Acredito que está na hora de um time sul-americano ganhar, sobretudo na primeira vez nesse torneio. Tem tudo, times brasileiros, da Argentina, tem que acreditar que é possível."