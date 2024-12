Nova Iguaçu Futebol Clube se torna patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro

Nova Iguaçu Futebol Clube é Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

O Nova Iguaçu Futebol Clube agora é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O clube que tem mais 30 anos, foi homenageado pela boa campanha no Campeonato Estadual de 2024, em que foi vice-campeão, ao perder a final contra o Flamengo.

O título foi concedido através da Lei 10.598/2024, de autoria do deputado Carlinhos BNH (PP), sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL) e publicada em edição extra do Diário Oficial na quarta-feira (04).

"Fico muito feliz em morar na cidade e ser autor da lei que homenageia um clube que é motivo de orgulho para toda a Baixada Fluminense. Há mais de 30 anos o Nova Iguaçu é uma escola de formação de talentos e cidadãos. O título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro é o reconhecimento ao excelente trabalho prestado ao esporte e à sociedade de uma forma geral", comemora o deputado Carlinhos BNH, presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

A campanha do time foi considerada histórica esse ano, já que o clube se classificou em segundo lugar no geral e nas semifinal eliminou o Vasco, chegando na final do carioca pela primeira vez em sua história.