Flamengo vence o Criciúma e ajuda o Fluminense na luta contra o rebaixamento

Sem chances de conseguir o título do Brasileirão 2024 e com vários desfalques, o Flamengo manteve a boa produtividade na competição ao vencer o Criciúma, por 3 a 0, na noite dessa quarta-feira (4), no Estádio Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Além de manter o clube carioca na terceira posição no G-4 da competição, o resultado acabou sendo muito favorável ao Fluminense, que escapa do rebaixamento para Série B com uma vitória simples sobre o Cuiabá, na noite dessa quinta-feira (4), no Maracanã.

Primeiro tempo - O Flamengo sobrou na posse de bola (64%), mas teve atuação morna no primeiro tempo. As melhores chances eram do Criciúma até o fim da etapa. Os donos da casa finalizaram mais do que o dobro do adversário (11 a 4), e Bolasie, em chute forte, e Arthur Caike, com uma carimbada na trave após entregada de Matheus Gonçalves, deram trabalho.

No último ataque do Flamengo na etapa, porém, saiu um golaço. Bruno Henrique deu lindo passe por baixo para Ayrton Lucas, que deu bonita cavadinha para o meio da área. Varela chegou e soltou a bomba de primeira: 1 a 0.

No segundo tempo, o clube carioca manteve a regularidade e com certa facilidade, chegou aos 2 a 0 com Bruno Henrique, quando o relógio marcava 25 do segundo tempo. Agora o atacante está a apenas cinco da marca de 100 gols pelo clube carioca. Luiz Araújo fechou o placar para o Flamengo.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 69 pontos e se manteve na terceira colocação. O Criciúma, por sua ve\, manteve os 38 e estacionou na 17ª colocação, complicando muito a sua situação na Série A. Se o Fluminense vencer o Cuiabá nesta quinta-feira, o Tigre será rebaixado.