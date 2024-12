Vasco vence Atlético MG e garante classificação para Copa Sulamericana 2025

Mas do que uma boa partida, a vitória do Vasco, por 2 a 0 sobre o Atlético MG teve sabor especial para a torcida, na noite dessa quarta-feira (4), em São Januário, porque consolidou a vaga na Copa Sulamericana de 2025 e quebrou um jejum que já durava cinco rodadas. A equipe que chegou a ser vaiada pela torcida em seu último jogo em casa, contra o Atlético/GO, dessa vez recebeu aplausos dos vascaínos, que mais uma vez lotaram as dependências da Colina Histórica, em São Cristóvão.

Primeiro tempo - O Vasco teve mais posse de bola e presença no ataque no começo. O time reclamou um pênalti aos seis minutos um puxão de Alan Franco em Philippe Coutinho. Aos 13, foi a vez de Deyverson reclamar um pênalti para o Atlético. Aos 29, outro pedido de penalidade pelo Vasco. Todos os lances foram avaliados como normais pela arbitragem. O Galo tentou ameaçar em contra-ataques. Mas os times pouco criaram durante a etapa. Os goleiros praticamente não tiveram trabalho.

Com volta intervalo, o Vasco não deixou o nível cair e continou a atacar o time mineiro com frequência e organização. O time carioca abriu o placar aos seis minutos. Em bola perdida por Rubens, Coutinho recebeu no meio e deu um belo passe para Vegetti na área. De primeira, o camisa 99 mandou a bola para as redes. O Atlético teve excelente chance com Vargas, após saída de bola errada do Vasco. O chileno finalizou para fora. Mas foi o Vasco que marcou, aos 18 minutos. Desta vez, Alisson perdeu a posse. A bola foi cruzada na área, e Philippe Coutinho fez 2 a 0.

Além de quebrar a sequência negativa, a vitória certamente servirá para dar tranquilidade ao clube no jogo de despedida do Brasileirão 2024, contra o Cuiabá, no próximo domingo (8), na Arena Pantanal.