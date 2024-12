Lateral-esquerdo Cuiabano, do Botafogo, é observado por olheiros de três clubes europeus

O lateral-esquerdo do Botafogo, Cuiabano, tem sido observado com frequência por clubes europeus. Scouts estão há cerca de um mês acompanhando o jogador de apenas 21 anos que chegou ao Glorioso nessa temporada.

O ciclo de observações será encerrado após as partidas contra Internacional e São Paulo, quando acaba a temporada brasileira. O Botafogo ainda atuará em dezembro pela Copa Intercontinental. Dois profissionais da Itália e um da Espanha estão de olho no jogador.

Os representantes de Cuiabano esperam que ofertas sejam realizadas na abertura da próxima janela de transferências. A proposta deve girar entre 12 e 15 milhões de euros. Ainda não há oferta e apenas observação do jogador.

Cuiabano foi contratado pelo Botafogo em abril, vindo do Grêmio. O Alvinegro pagou ao clube gaúcho R$ 8 milhões. O clube gaúcho ainda pode receber 20% de lucro em uma venda futura. O contrato o defensor com o time carioca vai até dezembro de 2028.

Cuiabano chegou a ser titular do time de Artur Jorge, mas virou opção com a chegada de Alex Telles. Ao todo, tem 29 jogos com quatro gols e três assistências.