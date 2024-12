De Niterói para o mundo: conheça a história de Rafaelle Weitzel, campeã brasileira dos Jogos da Juventude 2024

Jovem é integrante da seleção do Rio de Janeiro e foi a única representante do atletismo de Niterói na competição - Foto: Divulgação

A jovem niteroiense Rafaelle Weitzel Deodato, de 16 anos, fez história nos Jogos da Juventude 2024, realizados na cidade de João Pessoa, na Paraíba. A atleta conquistou o primeiro lugar no atletismo na modalidade revezamento 4x100m com barreiras. A jovem é integrante da seleção do Rio de Janeiro e foi a única representante do atletismo de Niterói na competição.

A corredora fez parte da equipe que representou o estado do Rio de Janeiro e venceu a prova com o tempo de 48,11 segundos. Além disso, ela também conseguiu alcançar a quarta colocação na prova individual e superou sua melhor marca pessoal, reduzindo o tempo de 16,70 segundos para 15,65 segundos. A atleta do Pesc se emocionou com a vitória e contou que a avó estava muito feliz que a neta conheceria a cidade onde ela nasceu.

“Primeiramente quero agradecer a Deus por ter me permitido chegar até aqui e dizer que estou muito feliz por esse momento. Sou campeã brasileira, não só eu como as outras meninas. Corremos muito atrás desse objetivo e alcançamos o que a gente queria. Eu perdi a minha avó, que era muito importante para mim. Ela estava muito feliz em saber que eu viria para a terra dela. Ela sempre falava que iria me trazer para conhecer. Quero dedicar essa medalha de ouro para ela, pois antes dela falecer, eu falei: Pode deixar vó, eu vou trazer essa medalha. Quando eu ouvi que conseguimos ganhar, eu só sabia chorar e falar “é para você, vó””, disse Rafaelle.

Rafaelle é a segunda aluna do Parque a conquistar a Bolsa Atleta, do Governo Federal, um importante apoio financeiro que ajuda a impulsionar a carreira esportiva dos jovens. O primeiro beneficiado foi o aluno de levantamento de peso olímpico Matheus Lima, que garantiu a bolsa em outubro deste ano.



“É uma emoção imensa ver a Rafaelle alcançar esse resultado. O trabalho dela, aliado ao que fazemos aqui no Pesc, mostra que o esporte tem o poder de transformar vidas e abrir portas. Estou muito feliz e orgulhosa, não só pelo talento dela, mas pela dedicação que tem em melhorar a cada dia. Quero agradecer a todos do Parque que sempre acreditaram no potencial dos nossos alunos e criaram oportunidades fundamentais para chegarmos a conquistas como essa. Rafaelle é uma inspiração para todos nós!”, destaca Miracema Rosa, professora de atletismo do Pesc.

O que são os Jogos da Juventude?

Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil(COB), a competição é o principal evento multiesportivo do país para jovens de 15 a 17 anos. A cidade de João Pessoa, na Paraíba, recebeu mais de 4.200 atletas das cinco regiões para competir pelas tão sonhadas medalhas, representando mais de 2.230 escolas. Este ano os jogos aconteceram entre os dias 13 e 28 de novembro, e tiveram grandes personalidades do esporte brasileiro como embaixadoras. A ginasta Rebeca Andrade, a judoca Beatriz Souza e o marchador Caio Bonfim são alguns dos nomes que apoiam o evento. Brasília foi anunciada como cidade-sede da próxima edição, que acontecerá em 2025.