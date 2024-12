PM toca hino do Botafogo em formatura, mas crianças respondem aos gritos de 'Flamengo'

As crianças responderam à música com gritos de "Flamengo" - Foto: Reprodução/redes sociais

As crianças responderam à música com gritos de "Flamengo" - Foto: Reprodução/redes sociais

Durante a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD), em Mesquita, na Baixada Fluminense, os músicos da Polícia Militar do Rio de Janeiro tocaram o hino do Botafogo para homenagear o atual campeão da Libertadores. No entanto, os agentes foram surpreendidos pelas crianças presentes na cerimônia, que responderam à música com gritos de "Flamengo".

De acordo com a PM, 293 alunos do 5º ano de cinco escolas participaram da formatura, que aconteceu na última segunda-feira (2), dois dias após o título conquistado pelo Botafogo. Depois de ouvir os gritos das crianças, a banda da PM iniciou a execução do hino do time Rubro-Negro e foi acompanhada pelos jovens torcedores.

A cena, que "viralizou" nas redes sociais, emocionou os torcedores rubro-negros. "Sou muito trouxa, né? Chorei", escreveu uma internauta no X. "Flamengo deveria levar todas essas crianças no último jogo do BR" disse outro flamenguista. "As crianças são as melhores coisas do mundo empatadas com o Flamengo", afirmou um terceiro.