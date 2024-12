No Maracanã, Flamengo vence o Internacional pelo Campeonato Brasileiro

No confronto entre as duas maiores invencibilidades da temporada, apenas o Flamengo manteve a sua. A equipe rubro-negra, comandada por Filipe Luís, derrotou o Internacional neste domingo (1) por 3 a 2 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

No duelo de tempos distintos, o resultado construído no primeiro tempo foi suficiente para acabar com as chances matemáticas de título do colorado.

Com o resultado, o Flamengo chegou à décima partida sem perder e terminou com a maior série invicta, até então: o colorado vinha de 12 vitórias e quatro empates nos últimos 16 jogos. Ainda por cima, ultrapassou o adversário e o Fortaleza, pulando para terceira posição da tabela.

Quem abriu o placar foi Léo Ortiz. O zagueiro completou cobrança de escanteio de De la Cruz e, de cabeça, encobriu Rochet.

Não demorou muito para o segundo gol ser marcado: Gerson cruzou de trivela para Plata cabecear no travessão. No rebote, Alex Sandro evitou a saída pela linha de fundo e tocou na medida para Michael antecipar a marcação e concluir para o fundo das redes.

O terceiro golpe veio logo em seguida, apenas quatro minutos depois, de novo do camisa 30. Wesley disparou em velocidade pela direita e cruzou rasteiro para o meio da área. Michael chegou finalizando forte e marcou seu segundo gol no jogo.

Na volta do intervalo, os papéis se inverteram. O colorado apareceu no gramado do Maracanã e conseguiu tirar dois gols de vantagem, antes da metade do segundo tempo: primeiro com chute de Wesley, e depois em cabeçada de Enner Valência. Porém, ainda assim o rubro-negro conseguiu frear a pressão do adversário.

Sem pretensões no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem mais dois desafios pela competição até o término da temporada. O próximo é contra o Criciúma, na quarta-feira, às 20h, no Heriberto Hülse.