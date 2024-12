Mulher é presa após tentar extorquir o atacante do Botafogo e da Seleção, Luiz Henrique, herói da Libertadores

Divisão Antissequestro esclareceu caso, para alegria do atacante-herói do Botafogo - Foto: Arte/OSão Gonçalo

Divisão Antissequestro esclareceu caso, para alegria do atacante-herói do Botafogo - Foto: Arte/OSão Gonçalo

Uma mulher foi presa em flagrante por tentar R$ 20 mil do atacante do Botafogo e da seleção, Luiz Henrique, um dos heróis da conquista da Libertadores no último sábado. Em mensagens de WhatsApp, ela pedia esse valor e ameaça divulgar supostos vídeos, fotos e mensagens íntimos do atleta caso não recebesse a quantia.

Raissa Cândida da Rocha foi indiciada pelo crime de extorsão. Ela é prima da ex-mulher da estrela do Botafogo, e de quem ele se separou recentemente. Segundo a polícia, Raissa confessou o crime ao ser presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça na audiência de custódia.

Denúncia - Segundo a polícia, a denúncia foi feita pela SAF do Botafogo no fim de setembro, e a Delegacia Antissequestro (DAS) iniciou as investigações. O crime começou às vésperas do jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, em 24 de julho, quando um homem fez as primeiras ameaças e chegou a pedir R$ 40 mil.

As mensagens foram enviadas de um aparelho que, supostamente, pertencia ao empresário do atleta que chegou a prestar depoimento, negou as acusações e foi liberado. No inquérito, ele segue investigado. No fim da manhã da última quinta-feira, quando Luiz Henrique estava na concentração para a final da Libertadores, em Buenos Aires, o atleta voltou a receber ameaças.

As mensagens diziam que, se não fizesse um PIX de R$ 20 mil, as imagens e outras mensagens seriam colocadas nas redes sociais. Luiz Henrique respondeu e chegou a pedir um tempo, já que estava treinando.

"As tentativas de extorsão aconteciam antes de jogos decisivos, com o jogador concentrado, num momento psicológico importante. Então, havia um claro interesse em desestabilizar o atleta", disse o delegado Carlos Eduardo Rangel.

Ao comunicar as novas tentativas de extorsão à direção da SAF, a Polícia Civil foi comunicada novamente. Os agentes da DAS orientaram o Botafogo a tirar o celular do jogador, para que ele não continuasse respondendo às chantagens, e acelerou a investigação, descobrindo o usuário do telefone. Era um amigo da família da ex-mulher do atacante.

Ao prestar depoimento na condição de testemunha, o homem explicou que uma parente havia pedido o número de sua conta, alegando que um dinheiro seria depositado por Luiz Henrique.

Prisão - Na sexta de manhã, uma ação foi desencadeada para prender Raissa Cândida da Costa, de 26 anos, que acabou capturada em flagrante em sua casa, em Duque de Caxias.

As investigações seguem em sigilo absoluto para identificação e prisão dos demais suspeitos envolvidos na organização criminosa. Falando ao site 'Globo.com', Luiz Henrique destacou o trabalho psicológico que faz para não ser afetado dentro de campo.

"A mentoria me ajuda muito a lidar com essas coisas extracampo que acontecem, é normal isso. Você precisa estar com a cabeça blindada, pensando em uma coisa, porque se pensar nas coisas de fora, não consegue produzir dentro de campo", enfatizou.