John Kennedy é alvo de proposta de clube mexicano

O atacante do Fluminense, John Kennedy, foi alvo de uma proposta que venda feita pelo time mexicano, Pachuca. O jogador foi destaque na Libertadores da temporada passada, sendo o autor do gol do título. Mas não vive uma boa fase em 2024, e por isso sua saída é cogitada para o ano que vem.

No primeiro momento, o Pachuca se ofereceu uma oferta de empréstimo com o Fluminense, sendo que no final do contrato, haveria uma opção de comprar com valor avaliado em R$36 milhões. A informação foi apurada pelo jornalista Venê Casagrande.

Leia também:

Seleção feminina bate Austrália de novo em último compromisso do ano

Trânsito no Rio terá alteração para festa da torcida do Botafogo, ainda hoje (1)

Na temporada deste ano, o jogador não vive uma boa fase no clube. Por causa da lesão enfrentada por Germán Cano, era esperado que John Kennedy assumisse a posição, mas o técnico Mano Menezes, encontrou outra opção de jogador, Kauã Elias.

Nesta temporada, o atleta está em boa fase, pois voltou a viver com problemas extracampo. Em apenas 40 jogos disputados por ele, somente quatro gols foram marcados. Desde maio o jogador não marca um gol e testemunha a cada dia sua minutagem dentro do elenco cair.