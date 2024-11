Copa do Mundo de Boxe termina com quatro ouros para Brasil

A Copa do Mundo de Boxe chegou ao fim neste sábado (30), em Sheffield, na Inglaterra, com destaque para o boxe brasileiro. Ao todo, o Time Brasil conquistou nove pódios e ficou no topo do quadro de medalhas. Quatro delas foram de ouro, conquistadas na etapa final da Copa neste sábado (30)

O primeiro ouro veio com Jucielen Romeu, que derrotou a inglesa Vivien Parsons na final feminina da categoria até 57 quilos por três rounds a zero. Na disputa masculina da mesma categoria, Luiz Oliveira, o "Bolinha" (ambos da categoria até 57 quilos) venceu dois dos três rounds contra o japonês Harada Shudai e levou o segundo outro brasileiro.

Em seguida, foi a vez de Breno de Carvalho, o "Zebim", conquistar o título na disputa contra outro japonês, Nishiyama Shion, na categoria até 63,5 kg, também por dois rounds a um. Joel da Silva teve o mesmo resultado na luta contra o italiano Diego Lenzi e levou o ouro da categoria acima de 92 kg.

O Brasil também teve duas medalhas de prata e três bronzes. A Copa do Mundo faz parte do calendário da World Boxing, federação internacional da modalidade fundada em abril do ano passado e responsável por manter o boxe nas Olimpíadas, após o Comitê Olímpico Internacional (COI) desfiliar a associação anterior.