Libertadores: final entre Botafogo e Atlético-MG pode bater recorde de público

Disputa acontece no Monumental, em Buenos Aires - Foto: Divulgação

A disputa entre Botafogo e Atlético-MG pela taça da Libertadores, que acontece na tarde deste sábado (30), às 17h, pode bater recorde de público no torneio. Segundo a Conmebol, são esperados de 70 a 75 mil torcedores para o jogo; caso os números se concretizem, será o maior público de uma final do torneio desde que a organização começou a fazer finais únicas.

Até o início da semana, cerca de 60 mil ingressos tinham sido vendidos. Ao longo da semana, no entanto, houve novas vendas e o número total ainda não foi confirmado. Além disso, com os convidados da Conmebol, o número de pessoas pode ter aumentado. O jogo vai acontecer no estádio Más Monumental, em Buenos Aires, na Argentina.

O recorde de torcida presente em uma final única da Libertadores é do ano passado, na disputa entre Fluminense e Boca Juniors. O público presente foi de 69.232 pessoas. O jogo aconteceu no Maracanã.

