Zagueiro Bastos pode se tornar o primeiro africano campeão da Libertadores

Um dos líderes do elenco do Botafogo, Bastos pode se tornar o primeiro atleta africano campeão da Libertadores, caso o glorioso ganhe do Atlético Mineiro, no Monumental de Núñes, em Buenos Aires, neste sábado (30). O zagueiro sentiu uma lesão no último jogo contra o Palmeiras e sua presença na final é incerta.

Bartolomeu Jacinto Quissanga, mais conhecido como Bastos, é natural de Luanda, Angola. Começou sua carreira profissional em 2010 pelo Petro de Luanda e após três temporadas o zagueiro já se transferiu para o futebol europeu, sendo contratado pelo Rostov, da Rússia. Em 2016, o defensor foi para a Lazio, da Itália, por onde jogou por quatro temporadas.

Por sua carreira no futebol europeu e na seleção de Angola, o zagueiro de 33 anos virou uma referência no país. O atleta ficou 3 anos sem ser convocado para jogar na seleção, devido uma discussão com a federação angolana em relação a falta de organização no futebol local. Seu grande desempenho no Botafogo fez com que o atleta voltasse a ser chamado e o zagueiro foi titular em todas as partidas desde sua volta a seleção.

"Ele volta à seleção para ser indispensável. Angola muda um pouco a forma de jogar por conta da presença dele e ele se torna um pilar dentro de campo, apesar de ele não ter a faixa de capitão. Ele é visto assim na seleção, como um pilar, um jogador importantíssimo. As pessoas vão receber ele no aeroporto. Ele é hoje em dia um capitão sem faixa da seleção angolana. É um líder desse grupo, mesmo tendo ficado tanto tempo afastado", declarou Marcus Carvalho, comentarista da CazeTV e especialista em futebol africano.



"Em um contexto geral muito difícil ainda para o país, ele sai para a Europa e é bem sucedido na Rússia. Depois, vai para a Itália e tem sucesso mais uma vez. Agora, se destaca no Botafogo, um grande time, jogando a Libertadores. Então, ele é visto como, além de um jogador que vai para fora e compete em alto nível, um angolano que saiu do país e venceu. Não só o jogador Bastos é muito admirado, mas o ser humano, o angolano, que sai do seu país muito jovem, faz sucesso no exterior e venceu", completou.

Bastos inclusive está a 2 jogos de entrar no top-10 jogadores que mais jogaram pela seleção de Angola, ao todo ele soma 54 partidas.