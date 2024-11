Flu antecipa viagem para Curitiba para treinar no sintético antes de duelo contra o Athletico-PR

Com foco total nas últimas três rodadas do Brasileirão, o Fluminense optou por antecipar sua viagem para Curitiba e treinará de forma intensiva no gramado sintético antes do duelo contra o Athletico-PR, no domingo (01/12), na Ligga Arena. O Tricolor embarca nesta sexta (29) e prevê outras mudanças na programação.

A mudança tem dois principais motivos. O clube, em primeiro lugar, busca aumentar a preparação para atuar no gramado sintético. A equipe vai treinar no CT do Coritiba. A atividade está marcada para o sábado (30).

A outra razão veio após reunião envolvendo comissão técnica, jogadores e diretoria. As partes entendem que a ida de forma antecipada já ambientaria a equipe para o jogo, considerado fundamental para a permanência na elite do futebol brasileiro.

O regulamento da CBF até permitiria que o Fluminense treinasse na Ligga Arena, por se tratar de um campo sintético. A diretoria do clube, no entanto, optou por realizar a atividade no CT do Coxa, após uma conversa com a diretoria do clube paranaense.

Com 39 pontos, o Fluminense é o atual 16º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Furação acontece no domingo, às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena.