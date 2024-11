Flamengo se planeja para despedida de Gabigol, contra o Vitória, na última rodada do Brasileirão

Gabigol se aproxima de último ato com a camisa do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Depois de dúvidas, conversas e polêmicas, o martelo foi batido. Gabigol encerra sua passagem pelo Flamengo no dia 8 de dezembro. O jogo é contra o Vitória, no Maracanã, e encerra a participação do clube no Brasileirão 2024. A diretoria rubro-negra já iniciou o planejamento interno do marketing com ações para dar uma despedida à altura do ídolo.

O torcedor que comparecer ao Maracanã no dia do adeus do camisa 99 terá o ingresso personalizado com o rosto de Gabigol e a possibilidade de comprar um copo especial para guardar como recordação. A festa se estenderá para as arquibancadas. Três bandeiras para um mosaico estão sendo produzidas com momentos especiais do atacante nos seis anos que vestiu a camisa do Flamengo.

O plano é que as 13 taças das conquistas de Gabigol pelo Flamengo também estejam expostas no gramado do Maracanã, similar ao que aconteceu na despedida de Diego Ribas. Com a camisa do Fla, o atacante faturou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas.

Com a conquista do último título, a Copa do Brasil contra o Atlético-MG, Gabigol igualou o número de títulos de Zico e Junior. Bruno Henrique e Arrascaeta também aparecem entre os jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo.

No Flamengo desde 2019, e rosto do "ano mágico", Gabigol participou de 304 jogos: 185 vitórias, 61 empates e 58 derrotas. O atacante marcou 160 gols e 44 assistências. Bicampeão da Libertadores e o único ao lado de Zico a marcar pelo clube em uma final, o atacante é o brasileiro com mais gols na competição.