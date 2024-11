Mudança de técnico faz torcedor do Vasco sonhar com mais minutos de Payet e Coutinho juntos em campo

Após a demissão do técnico Rafael Paiva, o Vasco colocou Felipe 'Maestro' no comando da equipe até o final da temporada 2024. Com três jogos para o encerramento, o torcedor vascaíno não sabe ainda o que esperar do novo técnico. Mas, uma dúvida que surge quase que imediatamente é se, Payet e Coutinho atuarão juntos.

No comando anterior, a dupla pouco conseguiu atuar junta. Desde a chegada do camisa 11 ao clube, no meio do ano, os dois só foram titulares juntos em apenas uma vez. O time foi derrotado pelo São Paulo, em Campinas, por 3x0. A partida aconteceu três dias antes da segunda partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG em São Januário.

Em outras oito oportunidades, sempre que Payet e Coutinho entraram em campo na mesma partida, um acabou substituindo o outro. Em seis ocasiões, o francês deu lugar ao camisa 11. Em outras duas vezes, o brasileiro saiu para a entrada do camisa 10.

Eles atuaram juntos em apenas duas partidas, com um deles vindo do banco. Na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Galo, e no jogo de ida das oitavas de final da mesma competição, contra o Atlético-GO, fora de casa. Payet e Coutinho só estiveram juntos em campo por 79 minutos e 49 segundos.

A tendência é que Felipe não utilize os dois jogadores, nesse início, juntos como titulares. Coutinho desponta como favorito para fazer a função de organizador do time para a partida do próximo sábado (30) contra o Atlético-GO em São Januário. O técnico vascaíno busca um time com maior capacidade de ser intenso sem a bola. A busca é por um time com mais mobilidade e encorpado no meio.