Final da Libertadores terá impedimento semiautomático

A final da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro terá o uso da tecnologia do impedimento semiautomático, a ferramenta foi utilizada na Copa do Mundo do Catar e adotado na Europa. A informação foi confirmada pela Globo, mas ainda será anunciada oficialmente pela Conmebol.

O impedimento semiautomático utiliza tecnologia de câmeras, reproduções digitais e sinais para analisar lances de possíveis impedimentos e auxiliar a arbitragem nas decisões com uma análise mais precisa que a das ferramentas comuns.

A tecnologia se popularizou na Copa do Mundo do Catar, um dos principais testes da FIFA, que acabou sendo bem sucedido. Desde então, vem sendo adotada pelas principais ligas europeias.

A arbitragem será comandada pelo argentino Facundo Tello. Na sala do VAR, a liderança é do também argentino Mauro Vigliano.