Taça da Libertadores é ampliada para comportar mais placas de futuros vencedores

O troféu da Copa Libertadores foi revitalizada antes da grande final entre Botafogo e Atlético Mineiro, que acontece neste sábado (30), na Argentina. O presidente da Conmebol, Alenjandro Domínguez, informou que a base do troféu foi aumentada para comportar mais placas de futuros vencedores.

A ampliação de nove filas ampliou a capacidade da base do troféu para comportar plaquinhas dos próximos oito campeões do torneio.

“O troféu da Conmebol Libertadores foi atualizado para 2024! Renovamos o símbolo mais emblemático do futebol sul-americano, mantendo sua essência histórica enquanto adaptamos a novas gerações e aos feitos acumulados. Nesta edição, a base do troféu foi ampliada para nove filas, com capacidade para mais oito campeões, substituindo as oito filas prévias”, contou o presidente da entidade em suas redes sociais.

Essa não é a primeira vez que a taça da Libertadores passa por modificações. Originalmente, o troféu tinha espaço para apenas 16 placas de campeões, para o período entre 1960 e 1977. Após isso, a base da taça foi aumentada.

Botafogo e Atlético se enfrentam neste sábado (30), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Caso o time carioca ganhe a final, o glorioso cravará seu nome pela primeira vez na taça, enquanto o clube mineiro tem a chance de tem a chance de colocar uma segunda plaquinha no troféu, já que foi campeão da Libertadores em 2013.