Flamengo fará pré-temporada nos Estados Unidos novamente e disputará o torneio amistoso FC Series

Após "encerrar" a temporada de 2024 e começar a idealizar o próximo ano, o Flamengo fará novamente uma pré-temporada nos Estados Unidos. O clube busca a internacionalização da marca, principalmente por se tratar do ano do Super Mundial da Fifa. O rubro-negro participará do torneio amistoso FC Series.

A participação estava em pauta desde o início do ano, mas a parceria só foi concretizada nesta semana. O período eleitoral no clube atrasou o negócio. O presidente Rodoldo Landim assinou o documento garantindo a participação do Fla no torneio.

O Flamengo ficará por 14 dias em solo norte-americano. O técnico Filipe Luís foi o principal entusiasta para a realização da pré-temporada fora do Brasil. A comissão acredita que, com os dias de intensa convivência e treinamentos, é possível ter um melhor controle para atingir a melhor forma física dos jogadores o quanto antes.

"A gente entende que é de suma importância fazer uma pré-temporada fora do Rio de Janeiro, onde podemos reunir todo o grupo para realizar os treinamentos necessários, tanto físicos quanto técnicos e táticos, além de trabalhar a parte mental dos jogadores que estarão exclusivamente dedicados aos treinamentos, ao descanso e à preparação", comentou Filipe Luís.

O técnico campeão da Copa do Brasil 2024 pelo Flamengo concluiu: "Realizar essa pré-temporada em um lugar tão importante como os Estados Unidos, com instalações de alto nível, será fundamental para fortalecer o grupo e nos preparar para o que virá durante toda a temporada. Esse é o momento de unir os jogadores, que passarão a estreitar laços tanto dentro quanto fora de campo. Será uma oportunidade também para receber bem os jogadores que possam chegar e os meninos da base que poderão subir com a gente nesse período."

O Flamengo chegará nos Estados Unidos no dia 10 de janeiro e iniciará a pré-temporada em Gainesville, cidade universitária na Flórida, localizada a quase duas horas de Orlando. Os treinamentos serão nas instalações da Universidade da Flórida.

Depois, o Rubro-Negro irá para Fort Lauderdale para jogar o amistoso com o São Paulo, no Chase Stadium, casa do Inter Miami de Messi. Os ingressos para essa partida começam a ser vendidos a partir de quinta-feira (05). Na sequência, fará as atividades no Florida Blue Trainning Center. O clube volta ao Brasil no dia 24 de janeiro.