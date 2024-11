Com baixa produtividade do ataque, Fluminense tem seu pior ano em gols marcados neste século

O Fluminense segue na luta para escapar o rebaixamento em 2024. O clube, que não vence há cinco partidas, vem tendo graves problemas na parte ofensiva. O tema foi levantado pelo técnico Mano Menezes durante a coletiva após o 0x0 contra o Criciúma, no Maracanã. Segundo ele, o time tem tido dificuldades para encontrar o caminho das redes.

Os números mostram que este é um dos fatores que tem colaborado com a temporada ruim do tricolor. Com 30 gols marcados em 35 jogos, o Flu vive o seu segundo pior ano em média de gols no Brasileirão de pontos corridos.

Até o momento, o clube só tem uma média melhor em relação a edição de 2018, quando fez 32 gols em 38 partidas. A média atual está em 0,86 gols por jogo, contra 0,84 no campeonato de 2018.

A temporada também é a pior do tricolor quando o assunto é número de gols marcados. Neste século, os 70 gols marcados em 64 jogos neste ano de 2024 está atrás dos 76 gols marcados em 2018. O Fluminense ainda tem mais 3 partidas para tentar mudar esse número e precisa fazer seis gols para isso.

Número de gols marcados pelo Fluminense em cada ano deste século (desde 2001):

• 2024 - 70 gols (faltam 3 jogos)

• 2023 - 115 gols

• 2022 - 121 gols

• 2021 - 106 gols

• 2020 - 78 gols

• 2019 - 91 gols

• 2018 - 76 gols (ano com menor número de gols no século)

• 2017 - 118 gols

• 2016 - 94 gols

• 2015 - 82 gols

• 2014 - 112 gols

• 2013 - 91 gols

• 2012 - 114 gols

• 2011 - 108 gols

• 2010 - 113 gols

• 2009 - 109 gols

• 2008 - 125 gols

• 2007 - 96 gols

• 2006 - 98 gols

• 2005 - 144 gols

• 2004 - 109 gols

• 2003 - 100 gols

• 2002 - 144 gols

• 2001 - 115 gols

O Fluminense volta a campo para encarar o Athletico-PR, na Ligga Arena, no próximo domingo (01/12), às 18h30 (horário de Brasília). O clube carioca é o atual 16º colocado no Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, a apenas um ponto da zona de rebaixamento.