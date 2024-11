Com Felipe 'Maestro' no comando, Vasco aposta em ressurgimento de Sforza

Sforza ganhará oportunidade para jogar mais adiantado no meio campo do Vasco - Foto: Matheus Lima/Vasco

Sforza ganhará oportunidade para jogar mais adiantado no meio campo do Vasco - Foto: Matheus Lima/Vasco

Com a chegada de Felipe no comando técnico do Vasco, alguns jogadores podem ganhar uma nova oportunidade de demonstrar seu valor. O clube busca valorizar não só as joias criadas no clube, mas também os que vieram de fora. O argentino Juan Sforza é uma das apostas da diretoria quem pode se recuperar com o 'Maestro'.

O jovem de 22 anos custou cerca de R$ 24 milhões e ainda não desabrochou na Colina. O volante deve ser testado pelo técnico Felipe em outro setor de meio-campo, um pouco mais adiantado. Sforza vinha sendo utilizado como primeiro volante, sendo boa parte do tempo reserva de Hugo Moura. A tentativa é de fazer a promessa argentina corresponder às expectativas geradas desde sua chegada, no começo dessa temporada.

Felipe será o quarto treinador que Sforza terá no Vasco. E isso não significa garantia de permanência para o volante. O Vasco analisa, paralelamente, o futuro do jogador fora de São Januário também.

O mercado dos Estados Unidos é uma possibilidade. A situação é semelhante ao que aconteceu com Luca Orellano. O argentino, promessa do Vélez, não correspondeu no cruzmaltino e foi emprestado ao FC Cincinatti. A tendência é que os norte-americanos comprem o jogador, após a excelente temporada dele na MLS.

No entanto, não há nenhuma negociação que envolva a saída de Sforza do Vasco no momento. Ele tem contrato com o clube até dezembro de 2028. Comprado do Newell's Old Boys em fevereiro, Sforza atuou em 37 jogos pelo Vasco. Ele marcou um gol e deu uma assistência até o momento.

Juan Sforza disputou o Pré-Olímpico com a Argentina no início deste ano e teve boas atuações. O mau momento no Vasco, no entanto, tirou o volante da lista de Mascherano para as Olimpíadas de Paris, disputadas em julho passado.