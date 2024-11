"Argenfogo": torcedores do Botafogo que moram em Buenos Aires se preparam para receber alvinegros

Buenos Aires, palco da finalíssima da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo começa, aos poucos, ser tomada de brasileiros por todos os cantos. A final, no sábado, tem conduzido centenas de milhares de torcedores a cada dia.

Um grupo de botafoguenses se poupou de precisar viajar até a cidade da decisão. Eles comemoraram o anúncio da Conmebol que tornou a capital argentina como palco da final da competição em 2024.

A "Argenfogo" foi criada por estudantes de medicina que torcem para o Botafogo e moram na Argentina. Eles terão a oportunidade de assistir ao terceiro jogo do clube de coração no estádio. No ano passado, eles estiveram presentes nas partidas da Copa Sul-Americana contra o Patronato e o Defensa y Justicia.

Leia também:

➤ Polícia Civil prende 5 e apreende mais de 20 celulares em mercado popular no Centro do Rio

➤ Musical 'O Pescador e a Estrela' encerra turnê no Sesc São Gonçalo

E foi em uma dessas que nasceu essa torcida. Bruno Landislau, um dos fundadores, contou como aconteceu: "Procurando um lugar para fazer um pré-jogo, antes do confronto contra o Patronato, a galera se encontrou em uma loja que vendia verduras, começou a beber e criou o grupo. Depois do jogo contra o Defensa y Justicia, foi o momento que a gente acabou surgindo de verdade como torcida. Criamos o nosso Instagram, jogamos no chatgpt algumas opções de nome e passamos por alguns ridículos como “Botafuego” até chegar no “Argenfogo”. O nosso intuito era achar mais botafoguenses que estão perdidos aqui pela Argentina e reunir a galera para assistir aos jogos."

No início, a torcida tinha entre 10 e 20 pessoas. Hoje, a Argenfogo conta com quase 70 integrantes que moram em Buenos Aires. Agora, os membros tem outro propósito para decisão da Libertadores: ajudar os torcedores do clube que irão ao país para acompanhar a final contra o Galo.

O grupo inicialmente criou uma comunidade no WhatsApp, que já conta com mais de quatro mil torcedores. Por lá, os integrantes da Argenfogo costumam dar dicas de logística, hospedagem, câmbio, transporte, além de responder às dúvidas mais frequentes que recebem, e alertar sobre as normas do país.

A Argenfogo já até montou um cronograma para receber os brasileiros que estão chegando na capital argentina: "A gente organizou um encontro no dia 28 e um pré-jogo, que é uma festa em uma boate fechada, no dia 29. Estamos esperando cerca de três mil pessoas. Não sei se estamos jogando tão alto, mas pelo que a gente está vendo, a galera está engajada" — completou Bruno.