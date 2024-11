Flamengo dá férias antecipadas para quatro jogadores

Após o empate com o Fortaleza na noite desta terça (26) e o fim das chances de assumir a liderança do Brasileirão 2024, o Flamengo decidiu adiantar as férias de alguns jogadores da equipe nesta quarta (27). Quatro atletas do time profissional tiveram o descanso antecipados e devem ter que voltar aos trabalhos antes do restante do time.

Os jogadores liberados foram o goleiro Dyogo Alves, o zagueiro Cleiton, o meia Lorran e o atacante Carlinhos. O técnico Filipe Luís já não conta mais com eles para as três rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, o retorno dos atletas também acontecerá antes do restante da equipe; segundo informações do portal "ge", os quatro deverão se reapresentar ainda este ano, no dia 27 de dezembro.

A previsão é de que os atletas já retornem para focar nos preparativos para o Campeonato Carioca 2025, que acontece em janeiro. Os quatro jogadores devem se dedicar exclusivamente ao torneio local, enquanto o restante do time participa da pré-temporada.

Dos quatro atletas, apenas Dyogo Alves ainda não teve a oportunidade de jogar profissionalmente, apesar de já ter conquistado o título brasileiro e mundial sub-20 pelo clube. Já os outros acumulam algumas partidas no time: Lorran tem 31 jogos como profissional, enquanto Cleiton e Carlinhos têm 16.