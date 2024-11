Vasco faz contato pelo atacante paraguaio Isidro Pitta, do Cuiabá

Com um olho na temporada 2025, o Vasco começa a planejar a vinda de reforços para o elenco atual. Um dos focos do clube é a busca de um atacante para disputar a posição com o artilheiro argentino Pablo Vegetti. O clube abriu conversas com o atacante Isidro Pitta, do Cuiabá.

O paraguaio despertou o interesse da diretoria vascaína, mas a conversa ainda não avançou. O atacante é um dos destaques do Dourado e, com o iminente rebaixamento da equipe, o jogador deve deixar o clube ao fim de 2024. Com contrato com o Cuiabá até 2026, qualquer negociação precisa passar pelo clube mato-grossense.

Pitta chegou ao Cuiabá no ano passado. Em 2024, ele marcou 21 gols e deu duas assistências em 60 jogos pelo clube. A boa fase rendeu até mesmo convocação para a seleção do Paraguai para partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele soma cinco partidas com a camisa da seleção, sendo três como titular.

O bom desempenho na temporada atraiu a atenção de outros clubes também. O Vasco monitora a situação de Pitta, e sabe que enfrentará uma forte concorrência de outros clubes do Brasil e de fora do país.

A diretoria vascaína busca, além de um centroavante, reforços nas posições de zagueiro, ponta e volante para o time titular.