Drama continua: Fluminense só empata com Criciúma e não consegue se afastar do Z-4

Com era de se esperar, Fluminense e Criciúma fizeram um jogo muito disputado, pela 35ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, na noite dessa terça-feira (26). E o resultado, em 0 a 0, acabou por determinar a continuidade do drama, para as duas equipes, na luta para tentar permanecer na elite do futebol brasileiro em 2025.

O Tricolor chegou aos 39 pontos e subiu para a 15ª colocação, enquanto o Tigre alcançou os 38 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento. Agora, as duas equipes agora terão que torcer por resultados negativos de outros rivais que também querem fugir da degola, nessa rodada.

O jogo - O primeiro tempo começou como se esperava. O Flu, dono da casa, tomou a iniciativa e teve volume ofensivo. A equipe de Mano Menezes teve boa posse de bola no campo de ataque e teve duas boas oportunidades, ambas nos pés de Keno. O atacante, no entanto, desperdiçou uma as 12 e outra aos 15 minutos. Arias também tentou, aos 46, mas parou no goleiro adversário. O Tigre teve apenas uma finalização, três minutos antes, com Fellipe Mateus.

Segundo tempo - A etapa final começou novamente com o Tricolor tendo as ações e pressionando o Criciúma. Kauã Elias e Arias tiveram boas chances. A joia da base parou no goleiro e o colombiano assustou em chute rente a trave. Aos 16, os visitantes tiveram uma chance incrível para abrir o placar. Barreto, após escanteio, chutou na trave. No rebote, outra finalização para defesa de Fábio. Na terceira tentativa, Felipe Vizeu acertou novamente a trave do Fluminense. Aos 32, Renato Augusto acertou lindo chute que passou raspando o travessão do Tigre.

Na 36ª rodada do Brasileirão, o Fluminense visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, no domingo (01/12) às 18h30. O Criciúma encara o Corinthians, no Heriberto Hülse, no sábado (30) às 19h30.