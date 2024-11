Luiz Henrique, do Botafogo, comenta confusão com Hulk : "peço desculpas"

Às vésperas do reencontro entre Botafogo e Atlético-MG pela final da Conmebol Libertadores, o atacante Luiz Henrique quebrou o silêncio sobre um episódio polêmico envolvendo ele e Hulk no último confronto entre as duas equipes na quarta passada (20). Em entrevista ao “SporTV”, o atleta do Glorioso pediu desculpas ao colega da equipe rival e aliviou o clima entre as torcidas.

“Estou super tranquilo. Peço desculpas ao Hulk, respeito muito ele. É um jogador de alto nível como eu sou também. Temos que nos respeitar dentro de campo. Às vezes a gente está com a cabeça cheia. É pedir desculpa a ele e seguir em frente. Que a gente possa fazer um jogo incrível e que vença o melhor”, afirmou Luiz Henrique.

O jogador foi expulso na partida contra o Atlético, que terminou em 0 a 0, após jogar uma garrafa na direção de seguranças do estádio. No mesmo jogo, Hulk acusou Luiz de chamar a equipe rival de “merd*” durante o intervalo. Os dois atacantes vão se reencontrar neste sábado (30), no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina, para disputar pelo título torneio sul-americano.