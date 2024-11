Desfalque: Vini Jr. se lesiona em partida pelo Real Madrid

O Real Madrid confirmou, nesta segunda-feira (25), que o jogador brasileiro Vinicius Jr. está lesionado. O atacante irá realizar exames médicos complementares.

Em nota, o clube afirmou que “após os exames realizados hoje ao nosso jogador Vini Jr. pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda”.

Vini Jr. irá ficar em observação e a recuperação pode ser de um mês.

O jogador atuou em toda a partida contra o Leganés, no último domingo (24), pela La Liga, onde o Real Madrid conquistou a vitória com o placar de 3 a 0. Ao final do jogo, porém, foi constatada a lesão do atacante. Durante a partida, Vini Jr. atuou numa posição mais centralizada, enquanto Mbappé ficou mais ao lado esquerdo. O francês foi autor de um dos gols.