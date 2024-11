Vasco perde por 3 a 1 para Corinthians e amarga quarta derrota seguida

O Vasco da Gama terminou a tarde deste domingo (24) um pouco mais distante da Libertadores. A equipe cruzmaltina foi atropelada pelo Corinthians e perdeu por 3 a 1 no confronto, que aconteceu na Neo Química Arena. O resultado manteve a equipe na 11ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro e dificultou o time na disputa por uma vaga na Pré-Libertadores.

O time carioca foi dominado pelo Timão desde o início da partida. Os donos da casa abriram o placar aos 11 minutos de jogo, depois que o argentino Rodrigo Garro bateu um escanteio certeiro para que o zagueiro Gustavo Henrique acertasse o gol de cabeça.

O lance deixou o Vasco assustado e não demorou muito para que o Corinthians ampliasse o placar. Aos 15 do primeiro tempo, Garro aproveitou uma bola de Romero para balançar as redes pela segunda vez. O argentino reforçou seu protagonismo na partida aos 24 minutos, quando acertou finalização fora da área e fez o terceiro gol da equipe paulista.

O Corinthians chegou a ameaçar com novas chances e obrigou Rafael Paiva a fazer uma substituição ainda no primeiro tempo. Ele voltou a mexer no time após o retorno do intervalo, trocando Vegetti e Payet por Coutinho e Jair, mas o rival paulista continuou com mais posse de bola e chances no segundo tempo.

Aos 31 do segundo tempo, Puma Rodríguez diminuiu um pouco a vantagem com o gol vascaíno. No entanto, o Corinthians seguiu dominando a partida e o placar fechou em 3 a 1. O Vasco encerra a rodada com 43 pontos e se prepara, agora, para voltar aos gramados no próximo sábado (30), dessa vez em casa, no São Januário, para enfrentar o Atlético-GO. O jogo acontece às 21h30.