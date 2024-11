Após derrota para o Corinthians, técnico Rafael Paiva é demitido do Vasco

Com a derrota por 3 a 1 para o Corinthians, no último domingo (24), na Neo Química Arena, o técnico Rafael Paiva não resistiu à sequência de quatro resultados negativos consecutivos e foi demitido do cargo.

Com mais três jogos para disputar até o fim da temporada, Felipe "Maestro" será o responsável por comandar a equipe. O cruz-maltino ainda luta por uma vaga na Pré-Libertadores.

Em um comunicado logo após a partida, Pedrinho, presidente do clube, agradeceu os serviços prestados por Paiva e ressaltou sua importância na recuperação do Vasco no ano. Porém, ele não exitou ao explicar que a decisão precisava ser tomada.

"Só para comunicar que o Paiva não permanece. Quero agradecer publicamente ao trabalho que ele efetuou durante esse período, que não foi o primeiro. Antes de mim ele já teve outra passagem, onde também pegou o time nunca situação difícil e entregou confortável. Comigo, ele pegou o time numa situação complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de forma antecipada. Mas é uma decisão que tem que ser tomada. Ninguém fica feliz, mas a gente percebeu que tem que ser tomada. Percebemos que é necessária. Amanhã tem coletiva para passar a situação até o final do campeonato", disse Pedrinho.

Pouco depois da declaração do presidente, o Vasco soltou uma nota oficializando a demissão de Paiva.

"O Vasco da Gama informa que Rafael Paiva não é mais o treinador da equipe profissional. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira. Uma coletiva de imprensa será concedida nesta segunda-feira. O horário será informado em breve", disse a nota.