Presidente do Flamengo pode estar planejando contratação de Calleri

Um dos destaques do elenco do São Paulo pode estar na mira da diretoria do Flamengo. O presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, estaria sonhando com uma possível contratação de Jonathan Calleri. De acordo com informações do jornalista Gabriel Reis, do portal "Paparazzo Rubro-Negro", o mandatário do Fla teria o acordo com o argentino como uma das metas não atingidas de sua gestão.

Apesar disso, Landim ainda teria esperanças de contratar o centroavante, de 31 anos. Próximo de encerrar seu mandato de seis anos, o presidente tem planos de continuar na diretoria, agora como CEO, caso seu candidato para as próximas eleições, Rodrigo Dunshee, seja escolhido para comandar o clube.

Se escolhido como CEO, ele teria planos de negociar com o São Paulo por Calleri no futuro. As eleições para a presidência do Fla acontecem no próximo dia 9 de dezembro.

Calleri está no São Paulo desde 2021, após uma passagem por empréstimo na equipe em 2016. Apesar do interesse de Landim, o argentino tem contrato com o clube do Morumbi até 2026 e não revelou interesse em deixar o clube.