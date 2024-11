Niterói planeja sediar Pan-Americano de 2031 junto ao Rio

Niterói pode, pela primeira vez na História, sediar uma edição dos Jogos Pan-Americanos. O prefeito eleito Rodrigo Neves (PDT) anunciou que está elaborando uma proposta junto a Prefeitura do Rio de Janeiro para que as duas cidades recebam os jogos em 2031. Os municípios devem concorrer com São Paulo, que já se candidatou para sediar o torneio.

A proposta é que a capital fluminense seja a sede principal dos Jogos, com Niterói sediando algumas modalidades. Segundo Rodrigo, as conversas com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e o vice, Eduardo Cavaliere (PSD), foram positivas e as negociações envolvendo o projeto devem avançar em janeiro.

Leia também:

➢ São Gonçalo tem vagas de emprego para vendedor

➢ Professor da UFF é eleito Coordenador do Fórum Estadual de Educação do RJ



Conversei com o @eduardopaes e o vice-prefeito eleito Eduardo Cavaliere sobre o encaminhamento da proposta de realização dos Jogos Pan-Americanos de 2031 no Rio, incluindo algumas modalidades olímpicas em Niterói. Vamos avançar nessa parceria agora em janeiro!



Minha… pic.twitter.com/VBHiTAzimW — Rodrigo Neves (@_RodrigoNeves_) November 23, 2024

A futura vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan (PV), é presidente da Comissão de Atletas da PanAm e, de acordo com Rodrigo, já participou de reunião para tratar da possível candidatura durante a última semana, no Fórum Continental da organização realizado na República Dominicana.

Até o momento, a única outra cidade na disputa pelos Jogos Pan-Americanos de 2031 é São Paulo, que anunciou sua candidatura em outubro do ano passado. Rio e SP são também as únicas cidades brasileiras que já sediaram o torneio: a capital paulista foi sede em 1963 e a fluminense em 2007.