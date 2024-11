Morre torcedor do Fluminense que passou mal no Maracanã

Sérgio faleceu logo após o jogo do Fluminenses no Maracanã - Foto: Reprodução/redes sociais

Morreu neste sábado (23), o torcedor do Fluminense que passou mal no corredor do setor sul do Maracanã após o jogo contra o Fortaleza, realizado na noite da última sexta-feira (22), que terminou em 2x2. A informação sobre a morte de Sérgio de Souza Pinto foi confirmada pelo filho dele, nas redes sociais. A causa de sua morte ainda não foi divulgada.

Segundo informações de torcedores que também estavam no jogo, Sérgio chegou a cair no chão do corredor do estádio e vomitou. Alguns minutos depois, foi socorrido pela equipe de atendimento médico do Maracanã.

