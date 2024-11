Holandês Max Verstappen se torna tetracampeão mundial de F1

O piloto de Fórmula 1, Max Verstappen, se tornou tetracampeão mundial pela RBR, em GP realizado em Las Vegas, nos EUA, nesse domingo (24). O holandês precisou apenas de uma quinta colocação, para se consagrar campeão com duas etapas de antecedência. Ele se tornou o piloto mais novo tetracampeão da F1.

Durante a corrida, ele chegou a ocupar a segunda e a terceira posição, mas cruzou a linha de chagada na mesma colocação em que começou a corrida, o quinto lugar. George Russel venceu a etapa, com Lewis Hamilton chegando em segundo e Carlos Sainz, fechando o pódio, na terceira posição. Charles Leclerc ficou em quarto.

Agora, o quarto maior campeão da história da F1, Max se iguala a Sebastian Vettel, até então maior estrela na história da RBR e dono dos primeiros quatro títulos da equipe austríaca. O mais novo tetracampeã também coloca seu nome ao lado de Alain Prost, igualando o ex piloto francês.



As equipes, ainda brigam para saber quem será a campeã de construtores. A Mclaren, líder do Mundial de equipes com 608 pontos, pode ser a vencedora após 26 anos. São 24 pontos a mais que a vice líder Ferrari e 53 pontos na frente da terceira colocada, RBR.



Hamilton voltou ao pódio após sete corridas de jejum, desde seu triunfo na Bélgica em julho. Ele e Russell, que faturou sua segunda vitória de 2024 e a terceira da carreira, conquistaram juntos a 60ª dobradinha da história da Mercedes.