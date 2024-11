Ana Marcela é heptacampeão da Copa do Mundo de águas abertas

A brasileira Ana Marcela brilhou mais uma vez pelas águas do mundo, se tornando heptacampeã da Copa do Mundo de águas abertas, nesta sexta feira (22), em competição realizada em Neom, na Arábia Saudita. A nadadora precisou apenas de uma sétima posição na última etapa do torneio, para se consagrar campeã.

A baiana já tinha vencido o circuito em 2010, 2012, 2014, 2018, 2021 e 2022. Ela chegou à última etapa liderando o ranking e contabilizando todas as cinco fases da competição, Ana somou 2.750 pontos.

A campeã somou 400 pontos na prova de 10 km, o suficiente para garantir o lugar mais alto do pódio. A vencedora da etapa foi a australiana Moesha Johnson, seguida pela alemã Lea Boy. Ginevra Taddeucci, da Itália, ficou na terceira colocação.

Rival direto pelo torneio, a alemã Lea Boy ficou na segunda colocação na etapa de Neom, somando um total de 2.648 pontos, ficando atrás apenas da brasileira.

O dia foi de boas notícias também para a nova geração brasileira. Na categoria Junior, Lizian Sobral conquistou o título geral com 2000 pontos ao longo das etapas da Copa do Mundo. No masculino, Matheus Melecchi conquistou o troféu inédito para o Brasil com 3250 pontos e Leonardo Macedo completou a festa ao terminar na segunda colocação com 1800 pontos.