Carioca 2025: Campeonato será transmitido por Globo e Band

Previsto para começar em janeiro, o Campeonato Carioca de 2025 está próximo de acertar os direitos de transmissão dos jogos. De acordo com o jornal "Folha de S. Paulo", a TV Globo acertou com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para voltara a exibir os torneios da competição em seus canais. As transmissões serão divididas com a Band.

A informação ainda não foi divulgada oficialmente pela Globo. Caso confirmado, o acordo marca o retorno do torneio à emissora, depois de cinco anos. Segundo a "Folha", Globo e Band não vão transmitir os mesmos jogos na primeira etapa do torneio e só devem exibir as mesmas partidas nas finais.

O Canal Goat, que transmitiu os jogos do torneio nas últimas edições, não deve exibir os jogos na próxima edição. Ainda segundo o jornal, o acordo não contempla partidas do Vasco da Gama, que estaria negociando a transmissão de seus jogos de forma independente.

A tabela do Carioca 2025 será divulgada pela Ferj na próxima terça-feira (26). Doze equipes competem pelo título no ano que vem: Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco da Gama e Volta Redonda.