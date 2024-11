Velejadores de Niterói conquistam pódio em Campeonato Brasileiro da Classe Dingue

Os velejadores são alunos do Projeto Grael - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Os velejadores são alunos do Projeto Grael - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Miguel Morela, de 13 anos, e Igor Souza, de 18, ambos do Projeto Grael, em Niterói, vêm se destacando no cenário da vela nacional. Recentemente, a dupla conquistou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Classe Dingue, realizado entre os dias 15 e 17 de novembro, em Ilhabela, São Paulo. A competição reuniu 64 velejadores de seis estados e 14 clubes, destacando o alto nível técnico dos participantes.

Apesar dos desafios, os dois mostraram habilidade e determinação para alcançar o pódio. “Eu não conquistei só o prêmio, foi um grande aprendizado também. Esse campeonato é muito importante na minha carreira, porque era meu último como proeiro em competições de dupla. Agora vou ser timoneiro, vou ocupar outra função no barco, e tentei fechar com chave de ouro para começar um novo ciclo”, explicou Miguel, uma das grandes promessas do esporte.

Aos 13 anos, Miguel já coleciona importantes conquistas. Ele foi campeão brasileiro da Classe Dingue em 2021 e 2022, nas cidades de Maria Farinha (PE) e Rio de Janeiro (RJ), respectivamente. Em 2023, competindo em Vitória (ES), conquistou o terceiro lugar. Este ano, em uma nova parceria com Igor, voltou ao pódio com o terceiro lugar em Ilhabela. Além do Brasileiro, Miguel teve um ano intenso, vencendo a Copa Pomar Vela e o Campeonato Sudeste de Dingue, e ficando em segundo lugar na Semana Internacional de Vela e na Copa Marcelo Gilaberte.

Segundo Marcelo Vasconcellos, pai de Miguel, a rotina de treinos é intensa. “Miguel faz aula de Dingue no Projeto Grael, às terças e quintas-feiras, e participou de quatro competições preparatórias este ano para o Brasileiro”, afirmou ele.

Igor Souza também tem uma trajetória marcada por sucessos. Ele começou na vela aos 11 anos, na categoria Optimist, e, desde então, acumula vitórias como o primeiro lugar na Regata da Escola Naval, no Campeonato Estadual Juvenil e na competição Itacoatiara Pro, além de outras conquistas como o segundo lugar no Sul-Americano de Dingue. “A visibilidade de um título como o do Campeonato Brasileiro traz credibilidade e dá um gás para continuar nesse caminho”, declarou Igor.

História

O Dingue é o primeiro veleiro monotipo (com regras definidas) projetado e construído no Brasil. Foi idealizado em 1978 pelo engenheiro naval carioca Miguel Pomar para ser um veleiro de baixo custo ideal para passeios de fim de semana e em família, mas que também pudesse ser utilizado em regatas e competições.

Em pouco tempo a ideia tornou-se um sucesso e os proprietários se organizaram, através da Associação de Velejadores da Classe Dingue (AVCD), para realizar as primeiras regatas da nova Classe. Em 1979 realizou-se o primeiro campeonato de Dingue, na Baía da Guanabara e já em 1981 realizou-se o primeiro Campeonato Brasileiro em Florianópolis – SC.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca