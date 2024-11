Mais de 140 cartinhas de SG aguardam adoção na campanha do 'Papai Noel dos Correios'

Celebrando 35 anos de existência, a Campanha Papai Noel dos Correios 2024 no Rio de Janeiro está em andamento. Este ano, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cartas de menores assistidos pelas Coordenadorias da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça das capitais também serão disponibilizadas para adoção. A ideia é promover um Natal mais feliz às crianças e adolescentes acolhidas nessas unidades jurisdicionais.

No estado do RJ, já foram cadastradas 19 mil cartinhas de crianças que sonham com um presentinho neste Natal. Até o momento, somente 5.520 já foram adotadas.

Em São Gonçalo, ainda restam 143 cartinhas aguardando adoção, sendo 61 disponíveis na internet e 82 disponíveis presencialmente nas agências (AC Alcântara - Rua João de Almeida 108 - lojas 2 e 3, e Shopping Partage, 2º andar)

Em Niterói, 581 cartinhas aguardam adoção, sendo 452 nas agências e 129 na Internet.

Cartinhas podem ser adotadas pela internet, no blognoel.correios.com.br, ou em 98 agências do estado do RJ, até 13 de dezembro.

No ano passado, em 2023, pela primeira vez, a campanha atendeu 100% dos pedidos das crianças. Foram 270 mil cartinhas adotadas – cerca de 210 mil foram adotadas por pessoas físicas e 60 mil contempladas por meio de doações realizadas por mais de 200 parceiros como empresas e órgãos públicos em todo Brasil. As crianças enviam cartas aos Correios, que são triadas e disponibilizadas para que a sociedade adote os pedidos.

Padrinhos e madrinhas – Para adotar uma ou mais cartinhas, basta retirá-las em uma agência participante da ação ou acessar o Blog da campanha. Na página, clique em “Adoção On-line” e siga os passos. Para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município, é necessário escolher a localidade. Aqueles que desejam tirar sonhos do papel devem ficar atentos às diferentes datas de início e fim da campanha em cada estado.

Campanha existe há 35 anos | Foto: Divulgação

Cada pessoa escolhe a carta que vai adotar, de acordo com o presentinho solicitado. Sendo assim, há pedidos para todos os gostos e bolsos, pois há crianças que pedem brinquedos bem simples.

Para quem prefere escolher presencialmente, há cartinhas para adoção em 98 agências do Rio de Janeiro (capital e interior).

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog e conforme o cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha. Para as cartinhas adotadas presencialmente em uma das agências, o presente deve ser entregue na mesma agência onde foi adotada. Para que esse grande gesto de solidariedade alcance cada vez mais crianças, os Correios convidam toda a sociedade a participar.

Fique atento: os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no Blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

Sobre o Papai Noel dos Correios

Há 35 anos, a campanha disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental, de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação para trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover a inclusão social.

Também são selecionadas e disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

Solidariedade que se multiplica – Em mais de três décadas de campanha, cerca de 6,3 milhões de cartinhas foram atendidas pelos padrinhos e madrinhas.

Como surgiu a campanha?

A campanha nasceu pela iniciativa de alguns empregados que, durante a rotina de trabalho, encontravam cartinhas escritas por crianças e destinadas ao Papai Noel. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo.