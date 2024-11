Após empate, chances de título do Campeonato Brasileiro diminuem para o Botafogo

Empate com o Atlético-MG diminuiu chances matemáticas do Botafogo de conquistar o Brasileirão - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Mesmo com o tropeço na noite de quarta-feira (20), contra o Atlético-MG, o Botafogo segue com mais chances matemáticas de conquistar o título do Campeonato Brasileiro 2024. A vantagem diminuiu em relação ao vice-líder Palmeiras, que venceu o Bahia, fora de casa.

As chances matemáticas do Glorioso saíram de 66% para 50%. Já as do Alviverde cresceram de 28% para 46%. Com quatro rodadas para o final do Brasileirão, o Botafogo continua liderando a competição e as chances de chegar ao tão sonhado título.

Na próxima rodada, os dois principais candidatos ao título entram em campo no sábado, às 19h30. O Botafogo recebe o Vitória, no Nilton Santos. O clube baiano vem de boa sequência e venceu quatro dos últimos cinco jogos. O Palmeiras, por sua vez, viaja para enfrentar o Atlético-GO. Em 20º na tabela e próximo de ser rebaixado, a equipe goiana venceu apenas um dos seus últimos compromissos.

Mas, o confronto mais esperado está marcado para a 36ª rodada da competição. O Botafogo visita o Palmeiras, no Allianz, em briga direta pela liderança do campeonato. O jogo está marcado para o próximo dia 26, terça-feira, às 21h30.