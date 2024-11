Marcos Braz explica afastamento de Gabigol, anuncia que ele voltará ao elenco e projeta despedida do ídolo

Em entrevista, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, decidiu falar sobre o afastamento do atacante Gabigol por duas partidas. O dirigente conta que a decisão foi tomara por causa dos atos de indisciplina que presenciou no vestiário após o título da Copa do Brasil.

Braz diz que não levou em conta as críticas do jogador à diretoria e nem mesmo o anúncio de deixar o Flamengo no fim do ano. O dirigente não detalhou a gravidade ou especificou qual episódio presenciou na Arena MRV. Gabigol teria se irritado com a substituição no intervalo. O atacante deu as costas e decidiu se isolar ao saber da alteração. Ele também resmungou com a decisão do técnico Filipe Luís.

O dirigente rubro-negro afirmou que a decisão foi tomaDa por ele e apenas comunicada ao treinador do clube: "A gente não precisa externar nem qualificar o episódio. O que posso falar é que a gente está há seis anos na vice-presidência de futebol e sempre administrando não só situações do Gabriel, mas de outros jogadores também. A gente sempre fez com a mesma métrica. Quando a gente achava que o clube deveria se posicionar, a gente chegou e sempre fez isso de maneira pontual".

Marcos Braz também comentou sobre os próximos compromissos do clube e se Gabigol retornará ao elenco: "O que o Flamengo fez nada tem a ver com o que ele falou. Agora, vou deixar claro, o que foi dentro do vestiário ficará no vestiário, mas um ou dois fatos eu presenciei. Entendemos que precisaria ter um ajuste, e isso foi feito com o Gabriel saindo dos jogos contra Atlético-MG e Cuiabá. Ele voltará normalmente a partir do próximo jogo, contra o Fortaleza, e cumprirá seu contrato até o final como fez até agora com muita tranquilidade, e o Flamengo também".

A relação entre as partes melhorou após um bate-papo. A intenção, de ambos, é encerrar o ciclo do jogador no clube da melhor maneira possível, até por respeito à torcida. O Flamengo projeta uma despedida à altura do tamanho do camisa 99 na história rubro-negra. A equipe ainda tem dois jogos no Maracanã até o final do Brasileirão, contra Inter e Vitória, nos dias 1º e 8 de dezembro.

Braz comentou sobre esse último ato de Gabigol com a camisa do Flamengo: "Essa celebração deveria ser feita no Rio de Janeiro. É como o atleta quer, como a gente quer. E acho que é importante a gente falar do que foi a passagem do Gabriel aqui. O Gabriel foi importantíssimo, os títulos foram mais importantes ainda, conquistados por ele, pelo elenco que lhe ajudou. E no final é isso que vai contar."