Além da reforma de São Januário, Vasco projeta melhoras para o CT em 2025

O próximo ano pode ser marcado pelas reformas nas estruturas do Vasco. Além das obras de São Januário, que podem começar em março de 2025, o clube iniciou o planejamento para reformar o CT Moacyr Barbosa. A gestão do presidente Pedrinho visa melhorar o centro de treinamentos e se movimenta nos bastidores com duas metas principais: possibilitar uma integração entre profissional e a base; e aumentar o número de campos disponíveis.

Depois de mais de dois anos da criação da Vasco SAF, o CT do clube mudou muito pouco. Em 2022, época da venda do futebol, houve a garantia de que seria feita uma reforma ampla no local. As obras seriam concluídas até junho de 2024. A promessa acabou não sendo cumprida.

Neste período, a área do estacionamento foi calçada, a sala de imprensa recebeu retoques, e novos aparelhos foram comprados para academia e departamento médico. Com apenas dois campos, o CT segue longe dos sete, "incluindo miniestádio para 4 mil pessoas, refeitório e alojamento", que foram prometidos. Já foi revelado também que o CT Moacyr Barbosa ocupa apenas 1/3 do terreno cedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

O Vasco tem como foco inicial o aumento da quantidade de campos. O clube visa sair de dois para seis campos. Além da inclusão de um miniestádio para os jogos da base. O projeto, que ainda está no papel, trata como prioridade e urgência ter mais campos à disposição. Uma área de recuperação com piscina aquecida e banheiras está inclusa. O campo sintético também é algo primordial para o clube.

A ampliação da área utilizada seria importante para outro ponto-chave para o Vasco: a integração do time profissional e da base. Com os jogadores das demais categorias treinando com o profissional, o deslocamento dos atletas da base entre Duque de Caxias, onde fica o CT dos mais jovens, e Barra da Tijuca seria evitado.

Por mais que a ideia ainda esteja no papel e o projeto seja embrionário, o Vasco sabe e deseja fazer um grande investimento no CT Moacyr Barbosa. Alguns CTs visitados por funcionários do clube chamaram a atenção. O principal foi o do Red Bull Bragantino.

O Vasco entende que, mesmo aguardando a chegada de um novo dono para o futebol, não pode ficar parado para resolver as questões do centro de treinamentos. O clube tem atuado em mais de uma frente para arrecadar recursos e viabilizar as questões jurídicas com a Prefeitura do Rio.