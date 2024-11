Ataque do Fluminense, terceiro pior do Brasileirão, preocupa para sequência decisiva da competição

Após a derrota na última rodada do Brasileirão para o Inter, no Beira-Rio, o técnico Mano Menezes disse que o Fluminense tem sofrido bastante no ano por marcar poucos gols. E de fato a afirmação resume um dos maiores problemas da equipe para a reta final da competição.

O Tricolor tem o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. São 28 gols marcados em todo o torneio. Desses, 18 foram sob o comando de Mano Menezes. Ele assumiu o Flu na 14ª rodada, em empate com o Internacional, no Maracanã. Com Fernando Diniz, o clube marcou 10 vezes em 11 jogos. Com Marcão, que comandou o time de forma interina por duas rodadas, foram duas derrotas por 1x0, para Vitória e Grêmio.

O melhor momento do Fluminense na competição foi durante uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Todas por 1x0, contra Cuiabá, Palmeiras, Bragantino e Bahia. A situação gerou memes entre os torcedores nas redes sociais. A arte com os dizeres "1 a 0 tá bom, é futebol e não basquete" e com uma foto de Mano acabou fazendo sucesso.

O ataque do Fluminense, antes do início da 34ª rodada, só superava os de Cuiabá (25) e Atlético-GO (24). A equipe só venceu três vezes na competição por dois gols de diferença, contra Atlético-MG, São Paulo e Flamengo.

A artilharia do Tricolor está dividida, neste momento, entre Kauã Elias e Arias. Eles marcam seis gols cada. Ganso, Cano e Lima fecham o top 5 de artilheiros do clube no Campeonato Brasileiro. Cada um deles marcou três gols.

Com os resultados desta quarta-feira (20), o Fluminense não corre riscos de voltar ao Z-4 na 34ª rodada do Brasileirão. O Tricolor caiu para o 16º lugar antes de entrar em campo contra o Fortaleza, mas não poderá perder mais posições